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В Екатеринбурге вновь произошла массовая драка между иностранными студентами
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ночь на 7 апреля в Екатеринбурге произошла очередная массовая драка между иностранными студентами. По словам очевидицы, конфликт произошел в районе студгородка УрФУ.
Со слов екатеринбурженки, на место происшествия также приезжали сотрудники полиции и службы безопасности университета.
Столкновение иностранных студентов в Екатеринбурге происходит уже в третий раз за год. Первый конфликт произошел в ночь на 21 января, а второй – вечером 7 февраля.
«Один из нападающих пытался применить электрошокер, кидался и искрил им. Пострадавший – убегающий от толпы, был избит, позже госпитализирован скорой помощью»,
– передает слова местной жительницы телеграм-канал «Злой Екатеринбург».
Со слов екатеринбурженки, на место происшествия также приезжали сотрудники полиции и службы безопасности университета.
Столкновение иностранных студентов в Екатеринбурге происходит уже в третий раз за год. Первый конфликт произошел в ночь на 21 января, а второй – вечером 7 февраля.
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