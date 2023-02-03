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Иностранные студенты подрались в общежитии УрФУ в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: телеграм-канал «Свет Екатеринбург»
Студенты во второй раз за месяц устроили драку в общежитии УрФУ в Екатеринбурге. В этот раз инцидент произошел в общежитии №12 на улице Фонвизина, 4 во вторник вечером.
По неофициальным данным, в драке участвовали иностранные студенты. Начался конфликт между двумя студентами, а пострадавших оказалось трое.
Как сообщает «Свет Екатеринбург», один из участников драки был нетрезв.
Напомним, что в ночь на 21 января иностранные студенты подрались в общежитии УрФУ на улице Большакова, 77. Участников конфликта увезли в отдел полиции. Семерых ближневосточных студентов арестовали после массовой драки, троих – оправдали.
По неофициальным данным, в драке участвовали иностранные студенты. Начался конфликт между двумя студентами, а пострадавших оказалось трое.
«Один случайно получил. Одного ударили сковородкой, второго по лицу тарелкой, сломали нос. Просто бытовая ситуация, недопоняли друг друга, не было основной причины», – цитирует очевидца инцидента телеграм-канал «Свет Екатеринбург».
Как сообщает «Свет Екатеринбург», один из участников драки был нетрезв.
Напомним, что в ночь на 21 января иностранные студенты подрались в общежитии УрФУ на улице Большакова, 77. Участников конфликта увезли в отдел полиции. Семерых ближневосточных студентов арестовали после массовой драки, троих – оправдали.
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