Иностранные студенты подрались в общежитии УрФУ в Екатеринбурге

«Один случайно получил. Одного ударили сковородкой, второго по лицу тарелкой, сломали нос. Просто бытовая ситуация, недопоняли друг друга, не было основной причины», – цитирует очевидца инцидента телеграм-канал «Свет Екатеринбург».

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости