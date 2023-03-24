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Площадь пожара в Арамили увеличилась до 4000 квадратных метров
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Арамили продолжает бушевать пожар в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. Площадь пожара увеличилась до 4000 квадратных метров.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что на месте происшествия развернули оперативный штаб для координации действий сил и средств пожарной охраны.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что на месте происшествия развернули оперативный штаб для координации действий сил и средств пожарной охраны.
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