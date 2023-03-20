В Арамили горит здание научно-производственного комплекса

«Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара. Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью», – сообщили в МЧС.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Арамили произошел пожар в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. Сообщение о возгорании поступило в 10.23.В пресс-службе МЧС рассказали, что площадь пожара составляет 3000 квадратных метров. До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших не поступало.В тушении пожара участвуют 49 огнеборцев, задействовано 16 единиц спецтехники.