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В Арамили горит здание научно-производственного комплекса
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром в Арамили произошел пожар в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. Сообщение о возгорании поступило в 10.23.
В пресс-службе МЧС рассказали, что площадь пожара составляет 3000 квадратных метров. До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших не поступало.
В тушении пожара участвуют 49 огнеборцев, задействовано 16 единиц спецтехники.
В пресс-службе МЧС рассказали, что площадь пожара составляет 3000 квадратных метров. До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших не поступало.
«Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара. Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью», – сообщили в МЧС.
В тушении пожара участвуют 49 огнеборцев, задействовано 16 единиц спецтехники.
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