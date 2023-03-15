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Умер главный свидетель по делу о гибели жителя Нижнего Тагила в машине ППС
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле умер главный свидетель по делу о гибели задержанного Сергея Шамрина в машине ППС. Об этом сообщает телеграм-канал 66.RU со ссылкой на собственный источник.
Напомним, что 44-летнего Сергея Шамрина задержали 29 января возле КПП психиатрической больницы Нижнего Тагила. По словам его супруги, его задержали за то, что показался сотрудникам ППС слишком пьяным. Мужчину затолкали в автомобиль ППС вверх ногами. Супруга проследовала за полицейским автомобилем на своей машине до нижнетагильского отдела полиции №17. Когда сотрудники открыли дверь машины, Сергей уже был побледневшим и не дышал. Прибывшие на место врачи скорой констатировали смерть.
Двух полицейских, в чьей машине умер задержанный, арестовали на два месяца – до 29 марта.
По данным источника 66.RU, скончался свидетель по делу о гибели Шамрина. Речь идет о втором задержанном, который на момент смерти Сергея уже находился в автомобиле ППС.
Напомним, что 44-летнего Сергея Шамрина задержали 29 января возле КПП психиатрической больницы Нижнего Тагила. По словам его супруги, его задержали за то, что показался сотрудникам ППС слишком пьяным. Мужчину затолкали в автомобиль ППС вверх ногами. Супруга проследовала за полицейским автомобилем на своей машине до нижнетагильского отдела полиции №17. Когда сотрудники открыли дверь машины, Сергей уже был побледневшим и не дышал. Прибывшие на место врачи скорой констатировали смерть.
Двух полицейских, в чьей машине умер задержанный, арестовали на два месяца – до 29 марта.
По данным источника 66.RU, скончался свидетель по делу о гибели Шамрина. Речь идет о втором задержанном, который на момент смерти Сергея уже находился в автомобиле ППС.
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