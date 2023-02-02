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Второго полицейского из Нижнего Тагила арестовали по делу о смерти задержанного в патрульной машине
Криминал
Фото: 66.RU
Второго полицейского из Нижнего Тагила, в чьей патрульной машине умер задержанный, сегодня тоже арестовали почти на два месяца.
Сержант Павел Горшков пробудет в СИЗО до 29 марта. Ранее на 1 месяц и 27 дней арестовали полицейского Максима Онучина, тоже участвующего в задержании мужчины, который скончался по дороге в отдел полиции.
Как сообщает 66.RU, третий сотрудник ППС Максим Ковайкин проходит по делу в качестве свидетеля, он единственный дал показания следствию.
Сержант Павел Горшков пробудет в СИЗО до 29 марта. Ранее на 1 месяц и 27 дней арестовали полицейского Максима Онучина, тоже участвующего в задержании мужчины, который скончался по дороге в отдел полиции.
Как сообщает 66.RU, третий сотрудник ППС Максим Ковайкин проходит по делу в качестве свидетеля, он единственный дал показания следствию.
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