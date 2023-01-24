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В Нижнем Тагиле после задержания полицейскими от травмы шеи скончался мужчина

19.01 Вторник, 31 января 2023
Криминал
Фото: соцсети Сергея Шамрина / скриншот видео супруги
44-летний Сергей Шамрин был задержан 29 января возле КПП психиатрической больницы Нижнего Тагила. По словам его вдовы Юлии, за то, что показался сотрудникам ППС слишком пьяным. При этом ряд телеграм-каналов, близких к силовикам, сообщают, что Шамрин пытался проникнуть на территорию учреждения, чтобы навестить друга.

Мужчину затолкали в автомобиль ППС вверх ногами, супруга проследовала за полицейским автомобилем на своей машине до нижнетагильского ОП №17, однако, когда сотрудники открыли дверь, Сергей уже был побледневшим и не дышал – врачам прибывшей на место скорой оставалось только констатировать смерть.

Попытки реанимировать мужчину сразу после открытия двери автозака супруга сняла на телефон.


Супруга в панике пыталась спасти жизнь мужа возле ОП №17. Видео 18+


Вскоре выяснилось, что причиной смерти стала травма шейного позвонка.

Адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы потерпевшей, рассказал «Вечерним ведомостям», что в автомобиле ППС с Шамриным ехал ещё один мужчина, задержанный по подозрению в другом правонарушении, и он стучал в перегородку, пытаясь обратить внимание на состояние Сергея, чтобы его пересадили, но полицейские никак на это не отреагировали.

В местном СК возбудили уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, причинившее тяжкие последствия). Издание Е1 сообщило, что дело сначала было бесфигурантным, однако 31 января, после того как информация об инциденте попала в СМИ, двух полицейских всё же задержали, вскоре суд должен избрать им меру пресечения. Их личности пока не разглашаются «чтобы не было травли» — сообщает издание.

У погибшего осталась несовершеннолетняя дочь.

Отметим, что отдел полиции №17 Нижнего Тагила несколько лет назад уже отметился смертью задержанного. Осенью 2017 года по подозрению в совершении кражи туда доставили 41-летнего Станислава Головко. Из отдела полиции он был госпитализирован в местную больницу с множеством травм, где вскоре скончался – судмедэкспертиза заключила, что Головко были нанесены минимум 26 ударов тупым предметом, у него были сломаны череп и девять рёбер. Были задержаны трое сотрудников полиции – Анатолий Быков, Егор Ялунин и Дмитрий Панов. В декабре 2018 года им вынесли приговор, признав виновными по той же статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и назначив сроки в размере трёх лет и двух месяцев, трёх лет и четырёх месяцев и трёх лет и шести месяцев лишения свободы соответственно. При этом судья Ленинского районного суда Нижнего Тагила Анна Пфейфер сняла с них обвинения по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В сентябре 2019-года все трое освободились условно-досрочно. Адвокат Алексей Бушмаков, который в том деле также представлял интересы потерпевших родственников погибшего, заявлял, что один из осуждённых – Дмитрий Михайлович Панов – приходится сыном бывшего зампредседателя Дзержинского районного суда Нижнего Тагила, судьи в отставке Михаила Александровича Панова.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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