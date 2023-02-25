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Причиной аварии возле «Чкаловской» в Екатеринбурге стала потеря сознания водителем KIA
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Выяснилось, что сегодняшняя авария в Екатеринбурге возле входа в станции метро «Чкаловская» произошла из-за того, что водитель KIA Rio потерял сознание. Об этом сообщает «Патрульный участок» со ссылкой на городское ГИБДД.
Также стало известно, что водителя KIA доставили в больницу с сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом колена.
Напомним, что KIA Rio столкнулась с двумя машинами, протаранила ограждение и вылетела на тротуар ко входу на станцию метро. Пешеходы не пострадали.
Также стало известно, что водителя KIA доставили в больницу с сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом колена.
Напомним, что KIA Rio столкнулась с двумя машинами, протаранила ограждение и вылетела на тротуар ко входу на станцию метро. Пешеходы не пострадали.
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