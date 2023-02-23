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В уральской столице KIA протаранила забор и вылетела на тротуар
Происшествия
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня днём в Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта и Щорса KIA Rio протаранила забор и вылетела на тротуар, прямо ко входу метро «Чкаловская», откуда выходили люди.
По данным сообщества «Инцидент Екатеринбург», перед этим KIA Rio врезалась в Hyundai Accent, от удара машину вынесло на тротуар. По информации «Е1», водитель KIA также успел протаранить Lada.
По предварительным данным, из пешеходов никто не пострадал, а вот водителя KIA Rio, со слов очевидцев, перенесли в машину скорой. В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что его сейчас осматривают медики.
По данным сообщества «Инцидент Екатеринбург», перед этим KIA Rio врезалась в Hyundai Accent, от удара машину вынесло на тротуар. По информации «Е1», водитель KIA также успел протаранить Lada.
По предварительным данным, из пешеходов никто не пострадал, а вот водителя KIA Rio, со слов очевидцев, перенесли в машину скорой. В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что его сейчас осматривают медики.
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