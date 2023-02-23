В уральской столице KIA протаранила забор и вылетела на тротуар

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня днём в Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта и Щорса KIA Rio протаранила забор и вылетела на тротуар, прямо ко входу метро «Чкаловская», откуда выходили люди.По данным сообщества «Инцидент Екатеринбург», перед этим KIA Rio врезалась в Hyundai Accent, от удара машину вынесло на тротуар. По информации «Е1», водитель KIA также успел протаранить Lada.По предварительным данным, из пешеходов никто не пострадал, а вот водителя KIA Rio, со слов очевидцев, перенесли в машину скорой. В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что его сейчас осматривают медики.