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Пропавшую в Екатеринбурге пенсионерку нашли
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге завершены поиски пропавшей 75-летней женщины. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, что женщина, нуждающаяся в медицинской помощи, пропала 15 февраля. В ее поисках участвовали волонтеры. Сегодня пенсионерку нашли.
Напомним, что женщина, нуждающаяся в медицинской помощи, пропала 15 февраля. В ее поисках участвовали волонтеры. Сегодня пенсионерку нашли.
«Найдена, Жива! Всем большое спасибо за помощь в поиске!» – сообщили в поисковом отряде.
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В Екатеринбурге пропала 75-летняя женщина
16 февраля 2023
16 февраля 2023