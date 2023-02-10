В Екатеринбурге пропала 75-летняя женщина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропала 75-летняя Лидия Станиславовна Двинская (Жуковская). Ее местонахождение неизвестно с 15 февраля. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что женщина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшей: рост 165 см, нормальное телосложение, серые глаза, темно-русые волосы.В день пропажи женщина была одета в рыжую шубу, темно-синие джинсы, коричневые ботинки и темно-коричневую норковую шапку.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Лидии Двинской, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.