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В Екатеринбурге пропала 75-летняя женщина
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропала 75-летняя Лидия Станиславовна Двинская (Жуковская). Ее местонахождение неизвестно с 15 февраля. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост 165 см, нормальное телосложение, серые глаза, темно-русые волосы.
В день пропажи женщина была одета в рыжую шубу, темно-синие джинсы, коричневые ботинки и темно-коричневую норковую шапку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Лидии Двинской, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 165 см, нормальное телосложение, серые глаза, темно-русые волосы.
В день пропажи женщина была одета в рыжую шубу, темно-синие джинсы, коричневые ботинки и темно-коричневую норковую шапку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Лидии Двинской, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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