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Подросток соврал о ДТП на улице Блюхера в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Сотрудники ГИБДД с 13 февраля искали в Екатеринбурге водителя автомобиля «Лады», который сбил на улице Блюхера подростка и уехал с места аварии. Однако оказалось, что никакого ДТП не было – подросток выдумал аварию.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что опросили маму 14-летнего мальчика. Она пояснила, что сын шел из школы домой. Во дворе он испугался бродячей собаки, начал убегать от нее, споткнулся и упал. При падении подросток ударил руку и замарал одежду, а маме сказал, что его сбила машина, и указал на автомобиль, который проезжал мимо.
Напомним, что аналогичная ситуация произошла 31 января на Широкой Речке в Екатеринбурге. 11-летний мальчик переходил дорогу на улице Суходольской, поскользнулся, упал и замарал одежду. Он не хотел идти в такой одежде в школу, поэтому тоже сказал родителям, что попал в ДТП.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что опросили маму 14-летнего мальчика. Она пояснила, что сын шел из школы домой. Во дворе он испугался бродячей собаки, начал убегать от нее, споткнулся и упал. При падении подросток ударил руку и замарал одежду, а маме сказал, что его сбила машина, и указал на автомобиль, который проезжал мимо.
«Необходимо объяснить детям о том, что ложная информация о ДТП – это недопустимый поступок, так как в этот момент другие люди, попавшие в беду, могут действительно нуждаться в помощи полицейских», – отметили в ГИБДД.
Напомним, что аналогичная ситуация произошла 31 января на Широкой Речке в Екатеринбурге. 11-летний мальчик переходил дорогу на улице Суходольской, поскользнулся, упал и замарал одежду. Он не хотел идти в такой одежде в школу, поэтому тоже сказал родителям, что попал в ДТП.
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