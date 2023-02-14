Подросток соврал о ДТП на улице Блюхера в Екатеринбурге

«Необходимо объяснить детям о том, что ложная информация о ДТП – это недопустимый поступок, так как в этот момент другие люди, попавшие в беду, могут действительно нуждаться в помощи полицейских», – отметили в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости