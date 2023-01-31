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Мальчик соврал о ДТП на Широкой Речке в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Вчера в Госавтоинспекцию Екатеринбурга поступило сообщение о том, что водитель автомобиля «Лада» сбил на нерегулируемом пешеходе на улице Суходольской ребенка и скрылся с места ДТП. Однако сегодня выяснилось, что никакой аварии не было.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автоинспекторы опросили отца 11-летнего мальчика, якобы пострадавшего в ДТП. Отец пояснил, что ребенок шел из дома в школу, а, переходя проезжую часть, поскользнулся и упал. Именно из-за этого он получил травму – ушиб локтя.
При падении мальчик замарал одежду и не хотел идти в ней в школу. Поэтому он сказал родителям, что попал в ДТП, и указал автомобиль, который ему запомнился в тот момент из проезжающего мимо потока.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автоинспекторы опросили отца 11-летнего мальчика, якобы пострадавшего в ДТП. Отец пояснил, что ребенок шел из дома в школу, а, переходя проезжую часть, поскользнулся и упал. Именно из-за этого он получил травму – ушиб локтя.
При падении мальчик замарал одежду и не хотел идти в ней в школу. Поэтому он сказал родителям, что попал в ДТП, и указал автомобиль, который ему запомнился в тот момент из проезжающего мимо потока.
«Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается к родителям, необходимо объяснить детям о том, что ложная информация о ДТП – это недопустимый поступок, так как в этот момент другие люди, попавшие в беду, могут действительно нуждаться в помощи полицейских», – отметили в ГИБДД.
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