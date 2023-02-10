Водитель «Лады» сбил в Екатеринбурге подростка и скрылся с места ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель «Лады» сбил подростка и покинул место ДТП. Авария произошла вчера в 15.30 около дома №57 на улице Блюхера.По предварительным данным, неустановленный водитель автомобиля «Лада» ехал по дворовой территории на улице Блюхера со стороны Данилы Зверева в сторону Мира и сбил 14-летнего мальчика, который шел навстречу машине.В результате ДТП пострадал подросток. Он самостоятельно обратился в травмпункт ГКБ № 7 с ушибом кисти.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель скрылся с места аварии. Сейчас принимаются меры по установлению его личности и местонахождения. Очевидцев ДТП просят сообщить информацию по телефонам+7 (961) 766-43-83, 02 или лично по адресу: улица Степана Разина, 20.