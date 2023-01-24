Водитель «Лады» сбил в Екатеринбурге ребенка и скрылся с места ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Суходольской водитель «Лады» сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Авария произошла сегодня в 11.00 около дома №33 по Суходольской.По предварительный данным, неустановленный водитель автомобиля «Лада» белого цвета при движении задним ходом сбил на пешеходном переходе ребенка. После этого водитель скрылся с места происшествия.В результате аварии пострадал 11-летний мальчик, его доставили в больницу с ушибом локтя.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что сейчас устанавливаются личность водителя и его местонахождение. Очевидцев данного ДТП просят сообщить информацию по телефонам +7 (908) 632-43-67, 02 или лично по адресу улица Степана Разина, 20.