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Водитель «Лады» сбил в Екатеринбурге ребенка и скрылся с места ДТП
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на улице Суходольской водитель «Лады» сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Авария произошла сегодня в 11.00 около дома №33 по Суходольской.
По предварительный данным, неустановленный водитель автомобиля «Лада» белого цвета при движении задним ходом сбил на пешеходном переходе ребенка. После этого водитель скрылся с места происшествия.
В результате аварии пострадал 11-летний мальчик, его доставили в больницу с ушибом локтя.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что сейчас устанавливаются личность водителя и его местонахождение. Очевидцев данного ДТП просят сообщить информацию по телефонам +7 (908) 632-43-67, 02 или лично по адресу улица Степана Разина, 20.
По предварительный данным, неустановленный водитель автомобиля «Лада» белого цвета при движении задним ходом сбил на пешеходном переходе ребенка. После этого водитель скрылся с места происшествия.
В результате аварии пострадал 11-летний мальчик, его доставили в больницу с ушибом локтя.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что сейчас устанавливаются личность водителя и его местонахождение. Очевидцев данного ДТП просят сообщить информацию по телефонам +7 (908) 632-43-67, 02 или лично по адресу улица Степана Разина, 20.
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