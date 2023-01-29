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В Серове нашли мертвым пропавшего мужчину
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Серове завершены поиски 33-летнего Павла Савина, пропавшего 21 января. Мужчину нашли мертвым вблизи пилорамы на улице Автодорожной.
Как сообщили в пресс-службе свердловского главка МВД, сообщение об исчезновении мужчины поступило в территориальный отдел полиции от родственников пропавшего. Были организованы поисковые мероприятия, в ходе которых 29 января обнаружили тело мужчины.
В СУ СКР по Свердловской области добавили, что Серовский межрайонный следственный отдел проводит проверку. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.
Как сообщили в пресс-службе свердловского главка МВД, сообщение об исчезновении мужчины поступило в территориальный отдел полиции от родственников пропавшего. Были организованы поисковые мероприятия, в ходе которых 29 января обнаружили тело мужчины.
В СУ СКР по Свердловской области добавили, что Серовский межрайонный следственный отдел проводит проверку. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.
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