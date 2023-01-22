В Серове ищут 33-летнего мужчину, пропавшего 21 января

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в городе Серове ищут 33-летнего Павла Савина. С 21 января 2023 года его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, с тёмно-русыми волосами и серо-голубыми глазами. Был одет в чёрную куртку, чёрную кофту, тёмно-синие спортивные штаны, белые кроссовки и чёрную шапку.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру 112. Также можно позвонить инфоргу поискового отряда Юлии – 8-953-601-80-76.