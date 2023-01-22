Возрастное ограничение 18+
В Серове ищут 33-летнего мужчину, пропавшего 21 января
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Свердловской области в городе Серове ищут 33-летнего Павла Савина. С 21 января 2023 года его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, с тёмно-русыми волосами и серо-голубыми глазами. Был одет в чёрную куртку, чёрную кофту, тёмно-синие спортивные штаны, белые кроссовки и чёрную шапку.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру 112. Также можно позвонить инфоргу поискового отряда Юлии – 8-953-601-80-76.
Мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, с тёмно-русыми волосами и серо-голубыми глазами. Был одет в чёрную куртку, чёрную кофту, тёмно-синие спортивные штаны, белые кроссовки и чёрную шапку.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру 112. Также можно позвонить инфоргу поискового отряда Юлии – 8-953-601-80-76.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Невьянском городском округе пропал 10-летний мальчик
22 января 2023
22 января 2023
В Среднеуральском городском округе ищут 48-летнего мужчину
22 января 2023
22 января 2023
В Екатеринбурге пропал 67-летний мужчина
27 января 2023
27 января 2023
В Екатеринбурге пропал 50-летний мужчина
20 января 2023
20 января 2023