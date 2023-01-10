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Пропавшую в Свердловской области многодетную мать нашли мертвой
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
Завершены поиски пропавшей в свердловском селе Коптелово матери пятерых детей. Женщина найдена мертвой.
Напомним, что 36-летняя Любовь Белюшина пропала 22 декабря в селе Коптелово Алапаевского муниципального образования. Ее искали сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов.
Напомним, что 36-летняя Любовь Белюшина пропала 22 декабря в селе Коптелово Алапаевского муниципального образования. Ее искали сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов.
«Найдена, погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким», – сообщили сегодня в поисковом отряде «Прорыв».
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