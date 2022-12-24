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Больше недели ищут пропавшую женщину в Свердловской области
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В свердловском селе Коптелово пропала 36-летняя Любовь Михайловна Белюшина. Ее местонахождение неизвестно с 22 декабря. Отмечается, что у женщины есть дети.
Приметы пропавшей: рост 150 см, среднее телосложение, серые глаза, черные волосы, родинка над верхней губой справа.
В день пропажи женщина была одета в черное пальто, черную шапку и черные высокие ботинки. С собой она брала черную сумку.
Розыском пропавшей занимается ОВД Алапаевска. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Любови Белюшиной, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 463-42-25 или 112.
Приметы пропавшей: рост 150 см, среднее телосложение, серые глаза, черные волосы, родинка над верхней губой справа.
В день пропажи женщина была одета в черное пальто, черную шапку и черные высокие ботинки. С собой она брала черную сумку.
Розыском пропавшей занимается ОВД Алапаевска. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Любови Белюшиной, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 463-42-25 или 112.
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