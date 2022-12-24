Больше недели ищут пропавшую женщину в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В свердловском селе Коптелово пропала 36-летняя Любовь Михайловна Белюшина. Ее местонахождение неизвестно с 22 декабря. Отмечается, что у женщины есть дети.Приметы пропавшей: рост 150 см, среднее телосложение, серые глаза, черные волосы, родинка над верхней губой справа.В день пропажи женщина была одета в черное пальто, черную шапку и черные высокие ботинки. С собой она брала черную сумку.Розыском пропавшей занимается ОВД Алапаевска. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Любови Белюшиной, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 463-42-25 или 112.