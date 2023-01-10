Возрастное ограничение 18+
Прокуратура проводит проверку из-за пожара в Уральском политехническом колледже
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку из-за пожара в здании Уральского политехнического колледжа на проспекте Ленина, 89.
По предварительным данным, сегодня около 10:10 в подсобном помещении произошло возгорание электрооборудования. Из здания эвакуировались 92 студента и преподаватели колледжа. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. На тушение возгорания потребовалось меньше часа – пожар потушили в 10:56.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, на место происшествия для координации деятельности прибывших спасательных и оперативных служб выезжал прокурор Кировского района Екатеринбурга Александр Мухаев.
Сейчас устанавливаются причины пожара. Во время проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению законодательства о противопожарной безопасности в образовательном учреждении.
По предварительным данным, сегодня около 10:10 в подсобном помещении произошло возгорание электрооборудования. Из здания эвакуировались 92 студента и преподаватели колледжа. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. На тушение возгорания потребовалось меньше часа – пожар потушили в 10:56.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, на место происшествия для координации деятельности прибывших спасательных и оперативных служб выезжал прокурор Кировского района Екатеринбурга Александр Мухаев.
Сейчас устанавливаются причины пожара. Во время проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению законодательства о противопожарной безопасности в образовательном учреждении.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Пожар в Уральском политехническом колледже потушили
10 января 2023
10 января 2023
Уральский политехнический колледж горит в Екатеринбурге
10 января 2023
10 января 2023
При пожаре в доме в Екатеринбурге погиб мужчина
06 января 2023
06 января 2023