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Уральский политехнический колледж горит в Екатеринбурге
Происшествия
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сегодня утром произошел пожар в Уральском политехническом колледже на проспекте Ленина, 89. Сообщение о возгорании поступило в 10.16.
Как сообщили в МЧС по Свердловской области, из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что из подвального помещения колледжа идет густой черный дым. Поиск очага и тушения осложняется сильным задымлением. Для координации сил и средств на месте пожара развернули оперативный штаб.
В тушении пожара участвуют 45 огнеборцев, задействованы 14 единиц спецтехники. В 10:44 огнеборцы локализовали пожар на площади 10 квадратных метров.
Как сообщили в МЧС по Свердловской области, из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что из подвального помещения колледжа идет густой черный дым. Поиск очага и тушения осложняется сильным задымлением. Для координации сил и средств на месте пожара развернули оперативный штаб.
«Звеньями газодымозащитной службы проводится поэтажная проверка здания, производится тактическая вентиляция помещений. Информации о пострадавших не поступало», – рассказали в МЧС.
В тушении пожара участвуют 45 огнеборцев, задействованы 14 единиц спецтехники. В 10:44 огнеборцы локализовали пожар на площади 10 квадратных метров.
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