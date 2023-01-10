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Пожар в Уральском политехническом колледже потушили
Происшествия
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Открытое горение в здании Уральского политехнического колледжа в Екатеринбурге ликвидировали в 10.56. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Напомним, что сообщение о пожаре поступило в 10.16. Из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек. Прибывшие пожарные установили, что густой дым идет из подвального помещения.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Напомним, что сообщение о пожаре поступило в 10.16. Из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек. Прибывшие пожарные установили, что густой дым идет из подвального помещения.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
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