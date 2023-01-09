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Стали известны некоторые подробности утреннего пожара на Эльмаше
Происшествия
Фото Антона Каптелова
Одним из жильцов, заметивших пожар в 2-этажном здании на улице Шефская в Екатеринбурге, оказался подросток. Он засиделся за компьютером до утра, но и на заре лечь спать у него не получилось.
По словам свидетеля, он не почувствовал запаха дыма и не слышал никакого шума, свойственного сильным пожарам. От компьютера его оторвало внезапно пропавшее интернет-соединение. Но выйти в коридор, чтобы проверить кабель, у него не получилось — там уже вовсю полыхало.
Напомним, большой пожар случился утром понедельника, 9-го января, в доме 15 по улице Шефской. Вопреки сообщениям некоторых СМИ, выгорело не всё здание, а лишь одно его крыло. Но огонь захватил два этажа — начавшись на первом, пожар перебрался выше после частичного обрушения перекрытий. Многие ресурсы сообщали также, что горела квартира. Это тоже не совсем соответствует истине. На самом деле, возгорание — по свидетельству очевидцев — началось на кухне общего пользования. Это помещение, в итоге, сгорело полностью и вряд ли будет восстанавливаться (особенно, с учётом характера всего здания).
Официально причины случившегося до сих пор не оглашены, хотя пожарные дознаватели оперативно выехали на место ЧП и к расследованию приступили, когда в здании ещё изрядно дымило. Но жильцы дома уверены — их жилье подожгли злонамеренно. По их словам, это уже не первая попытка спалить двухэтажку; первые две удалось предотвратить.
Подозрение о поджоге вызывают и участившиеся пожары в данном микрорайоне. Как только стало известно о реновации на Эльмаше, как начали полыхать дома, «приговорённые» к сносу. В некоторых случаях жильцы даже не успевали освобождать помещения. В других случаях спасшиеся от огня свидетельствовали, что входные двери в здания были подперты снаружи.
Неудивительно, что жители других районов Екатеринбурга тоже сразу заподозрили поджог. В комментариях к новости об утреннем пожаре на Эльмаше преобладает именно эта версия. «Началась зачистка будущих стройплощадок с наименьшими расходами застройщика», — предположил один из комментаторов на городском портале. «Подожгли 100% — новостройки нужно строить как то, им слишком дорого выкупать у каждого жилплощадь», — вторит ему подписчик одной из ВК-групп.
По словам свидетеля, он не почувствовал запаха дыма и не слышал никакого шума, свойственного сильным пожарам. От компьютера его оторвало внезапно пропавшее интернет-соединение. Но выйти в коридор, чтобы проверить кабель, у него не получилось — там уже вовсю полыхало.
Напомним, большой пожар случился утром понедельника, 9-го января, в доме 15 по улице Шефской. Вопреки сообщениям некоторых СМИ, выгорело не всё здание, а лишь одно его крыло. Но огонь захватил два этажа — начавшись на первом, пожар перебрался выше после частичного обрушения перекрытий. Многие ресурсы сообщали также, что горела квартира. Это тоже не совсем соответствует истине. На самом деле, возгорание — по свидетельству очевидцев — началось на кухне общего пользования. Это помещение, в итоге, сгорело полностью и вряд ли будет восстанавливаться (особенно, с учётом характера всего здания).
Официально причины случившегося до сих пор не оглашены, хотя пожарные дознаватели оперативно выехали на место ЧП и к расследованию приступили, когда в здании ещё изрядно дымило. Но жильцы дома уверены — их жилье подожгли злонамеренно. По их словам, это уже не первая попытка спалить двухэтажку; первые две удалось предотвратить.
Подозрение о поджоге вызывают и участившиеся пожары в данном микрорайоне. Как только стало известно о реновации на Эльмаше, как начали полыхать дома, «приговорённые» к сносу. В некоторых случаях жильцы даже не успевали освобождать помещения. В других случаях спасшиеся от огня свидетельствовали, что входные двери в здания были подперты снаружи.
Неудивительно, что жители других районов Екатеринбурга тоже сразу заподозрили поджог. В комментариях к новости об утреннем пожаре на Эльмаше преобладает именно эта версия. «Началась зачистка будущих стройплощадок с наименьшими расходами застройщика», — предположил один из комментаторов на городском портале. «Подожгли 100% — новостройки нужно строить как то, им слишком дорого выкупать у каждого жилплощадь», — вторит ему подписчик одной из ВК-групп.
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