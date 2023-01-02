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Из горящего дома в Екатеринбурге спасли пять человек
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сегодня рано утром произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице Шефской. Сообщение о возгорании поступило в 05.15.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, горели квартиры на первом и втором этажах жилого дома. Тушение пожара осложнялось сильной задымленностью в коридорах здания.
Огнеборцы спасли из задымленного помещения одного человека, его передали на осмотр бригаде медиков. Также по трехколенной лестнице со второго этажа спасены еще четыре человека. Всего из дома эвакуировали 15 человек.
В 06.28 огнеборцы локализовали пожар на площади 100 квадратных метров. В тушении возгорания были задействованы 64 пожарных и 16 спецмашин.
Открытое горение ликвидировали в 06.52. Сейчас проводятся проливка и разбор сгоревших конструкций. Пожарные дознаватели устанавливают причину возгорания.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, горели квартиры на первом и втором этажах жилого дома. Тушение пожара осложнялось сильной задымленностью в коридорах здания.
Огнеборцы спасли из задымленного помещения одного человека, его передали на осмотр бригаде медиков. Также по трехколенной лестнице со второго этажа спасены еще четыре человека. Всего из дома эвакуировали 15 человек.
В 06.28 огнеборцы локализовали пожар на площади 100 квадратных метров. В тушении возгорания были задействованы 64 пожарных и 16 спецмашин.
Открытое горение ликвидировали в 06.52. Сейчас проводятся проливка и разбор сгоревших конструкций. Пожарные дознаватели устанавливают причину возгорания.
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