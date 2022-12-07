В столице Урала нетрезвый водитель ударил инспектора ДПС

«В результате чего на место была вызвана скорая медицинская помощь, инспектор ДПС был доставлен ГКБ №23 с предварительным диагнозом СГМ. В присутствии двух понятых водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался», – рассказали в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости