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В столице Урала нетрезвый водитель ударил инспектора ДПС
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге при задержании 34-летнего водителя с явными признаками опьянения пострадал сотрудник ДПС. По словам инспекторов, мужчина вёл себя агрессивно, поэтому им пришлось надеть на него наручники, однако в этот момент автомобилист ударил одного из них головой по лицу.
В ходе проверки также выяснилось, что задержанный водитель не имел водительского удостоверения. В связи с этим мужчину привлекли сразу по нескольким статьям.
Ранее задержанный также привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения, поэтому теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное нарушение.
Напомним, что вчера из-за пьяного водителя на улице Сыромолотова произошла авария с участием четырёх автомобилей. В результате пострадали два человека. Госавтоинспектора призывают граждан, ставших свидетелями нетрезвого вождения, сообщать об этом в дежурную часть по телефону 02 (102 по мобильному) или 112.
«В результате чего на место была вызвана скорая медицинская помощь, инспектор ДПС был доставлен ГКБ №23 с предварительным диагнозом СГМ. В присутствии двух понятых водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался», – рассказали в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.
В ходе проверки также выяснилось, что задержанный водитель не имел водительского удостоверения. В связи с этим мужчину привлекли сразу по нескольким статьям.
Ранее задержанный также привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения, поэтому теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное нарушение.
Напомним, что вчера из-за пьяного водителя на улице Сыромолотова произошла авария с участием четырёх автомобилей. В результате пострадали два человека. Госавтоинспектора призывают граждан, ставших свидетелями нетрезвого вождения, сообщать об этом в дежурную часть по телефону 02 (102 по мобильному) или 112.
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