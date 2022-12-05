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В Екатеринбурге в ДТП с участием четырёх автомобилей пострадали два человека
Происшествия
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера в Екатеринбурге на улице Сыромолотова произошла авария с участием четырёх автомобилей. Водитель Opel Astra выехал на встречную полоску, где столкнулся с Hyundai i40 и Peugeot 301. От удара Hyundai отбросило на стоявший Toyota RAV4.
В результате происшествия пострадал 13-летний мальчик пассажир Hyundai. Его увезли в ДГКБ № 9. Предварительно у ребёнка диагностировали диагнозами сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб правого колена. Также 23-летняя пассажирка Peugeot была доставлена в ГКБ№ 23 с ушибом груди.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД по Екатеринбургу, водителем Opel был 34-летний мужчина со стажем вождения 10 лет. Освидетельствование установило у него 0,774 промилле. Сам виновник аварии признался, что пил спиртные напитки дома, после чего решил съездить в магазин.
В результате происшествия пострадал 13-летний мальчик пассажир Hyundai. Его увезли в ДГКБ № 9. Предварительно у ребёнка диагностировали диагнозами сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб правого колена. Также 23-летняя пассажирка Peugeot была доставлена в ГКБ№ 23 с ушибом груди.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД по Екатеринбургу, водителем Opel был 34-летний мужчина со стажем вождения 10 лет. Освидетельствование установило у него 0,774 промилле. Сам виновник аварии признался, что пил спиртные напитки дома, после чего решил съездить в магазин.
«Если вы стали свидетелем того, как человек в состоянии опьянения намеревается сесть за руль или уже осуществляет движение, необходимо оперативно сообщить в органы внутренних дел по телефону 02 (102 по мобильному) или 112», – напомнили в пресс-группе.
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