Пропавшего подростка нашли в Первоуральске
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Первоуральске завершены поиски пропавшего 15-летнего Дмитрия. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, что подросток пропал 24 ноября. В его поисках участвовали волонтеры. Сегодня днем появилась информация, что Дмитрия нашли.
«Найден, Жив! Всем спасибо за помощь в поиске», – рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
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В Первоуральске ищут пропавшего подростка
28 ноября 2022
28 ноября 2022