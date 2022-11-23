В Первоуральске ищут пропавшего подростка
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Первоуральске пропал 15-летний Дмитрий Александрович Зенков. Его местонахождение неизвестно с 24 ноября.
Приметы пропавшего: рост 182 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы. Во что подросток был одет во время пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Дмитрия Зенкова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В столице Урала ищут 21-летнего парня, пропавшего 20 ноября
25 ноября 2022
25 ноября 2022
В Свердловской области ищут двух мужчин 24 и 58 лет
20 ноября 2022
20 ноября 2022