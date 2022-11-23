В Первоуральске ищут пропавшего подростка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске пропал 15-летний Дмитрий Александрович Зенков. Его местонахождение неизвестно с 24 ноября.Приметы пропавшего: рост 182 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы. Во что подросток был одет во время пропажи, неизвестно.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Дмитрия Зенкова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.