На Эльмаш вернули свет
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг
В микрорайоне Эльмаш Орджоникидзевского района Екатеринбурга восстановлена электроподача. Авария была устранена примерно в 19:00.
Как «Вечерние Ведомости» сообщали ранее, обесточенным оказалась территория в квадрате улиц Шефская-Краснофлотцев-Баумана. Здесь преобладают жилые дома, но из-за аварии погрузились во тьму и несколько организаций, в том числе — один из магазинов торговой сети «Пятёрочка». В потёмках эльмашевцы провели около полутора часов.
Напомним, в Екатеринбургской электросетевой компании пояснили, что отключение произошло из-за локального технологического нарушения в распределительной сети.
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