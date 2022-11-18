В Екатеринбурге несколько домов на Эльмаше остались без электричества

«В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга произошло локальное технологическое нарушение в распределительной сети.

Из-за чего без электроснабжения остались дома в квадрате улиц Шефская-Краснофлотцев-Баумана.

Аварийно-восстановительные электросетевой компании на месте и осуществляют перевод нагрузки на резервные схемы. Электроснабжение клиентов будет восстановлено в кратчайшие сроки», – рассказали «Вечерним ведомостям» в Екатеринбургской электросетевой компании.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Дома в Екатеринбурге в квадрате улиц Шефская-Краснофлотцев-Баумана сегодня, 25 ноября, вечером остались без света. Энергетики обещают устранить аварию в ближайшее время.