В Екатеринбурге несколько домов на Эльмаше остались без электричества
Происшествия
Фото: Юлия Медведева/ Вечерние ведомости
Дома в Екатеринбурге в квадрате улиц Шефская-Краснофлотцев-Баумана сегодня, 25 ноября, вечером остались без света. Энергетики обещают устранить аварию в ближайшее время.
«В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга произошло локальное технологическое нарушение в распределительной сети.
Из-за чего без электроснабжения остались дома в квадрате улиц Шефская-Краснофлотцев-Баумана.
Аварийно-восстановительные электросетевой компании на месте и осуществляют перевод нагрузки на резервные схемы. Электроснабжение клиентов будет восстановлено в кратчайшие сроки», – рассказали «Вечерним ведомостям» в Екатеринбургской электросетевой компании.
Из-за чего без электроснабжения остались дома в квадрате улиц Шефская-Краснофлотцев-Баумана.
Аварийно-восстановительные электросетевой компании на месте и осуществляют перевод нагрузки на резервные схемы. Электроснабжение клиентов будет восстановлено в кратчайшие сроки», – рассказали «Вечерним ведомостям» в Екатеринбургской электросетевой компании.
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