В уральской столице 11-летняя девочка попала под машину
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 1 ноября, в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Победы 11-летняя девочка, переходившая через дорогу на разрешающий сигнал светофора, попала под машину. Водитель заявил, что не заметил ребёнка.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель сбил школьницу, когда поворачивал направо. В результате девочка получила ушибы и была доставлена в детскую городскую больницу № 9.
Автомобилем управлял 72-летний мужчина со стажем вождения 24 года. Он объяснил, что не увидел ребёнка и-за дождя. Его привлекли к административной ответственности по статье12.18 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам).
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель сбил школьницу, когда поворачивал направо. В результате девочка получила ушибы и была доставлена в детскую городскую больницу № 9.
Автомобилем управлял 72-летний мужчина со стажем вождения 24 года. Он объяснил, что не увидел ребёнка и-за дождя. Его привлекли к административной ответственности по статье12.18 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам).
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