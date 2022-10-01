Авиалесоохрана сообщает о 4 лесных пожарах в Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
В пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана» сообщили о 4 лесных пожарах, зарегистрированных за минувшие сутки в Свердловской области. Их площадь составила 3 гектара.
Отметим, что синоптики Уральского гидрометцентра объявили в отдельных районах региона высокую и чрезвычайную пожарную опасность с 2 по 3 октября.
Напомним, что под Екатеринбургом продолжается тушение очага тления торфа под у деревни Большое Седельниково. Накануне огнеборцам удалось сократить площадь тления с 28 до 20 гектаров.
Отметим, что синоптики Уральского гидрометцентра объявили в отдельных районах региона высокую и чрезвычайную пожарную опасность с 2 по 3 октября.
Напомним, что под Екатеринбургом продолжается тушение очага тления торфа под у деревни Большое Седельниково. Накануне огнеборцам удалось сократить площадь тления с 28 до 20 гектаров.
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