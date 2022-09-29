Площадь очага тления торфяника под Екатеринбургом снизилась до 20 гектаров
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Площадь очага тления торфа под у деревни Большое Седельниково в Свердловской области сократилась с 28 до 20 гектаров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Благодаря принимаемым мерам площадь очагов активного тления снизилась до 20 гектаров», – говорится в сообщении ведомства.
Для эффективности огнеборцы используют беспилотную авиационную систему с тепловизором, которая позволяет сосредотачивать усилия пожарных на тушении особенно активных участков тления. Всего в тушении задействовано 89 человек и 24 единицы спецтехники.
«Благодаря принимаемым мерам площадь очагов активного тления снизилась до 20 гектаров», – говорится в сообщении ведомства.
Для эффективности огнеборцы используют беспилотную авиационную систему с тепловизором, которая позволяет сосредотачивать усилия пожарных на тушении особенно активных участков тления. Всего в тушении задействовано 89 человек и 24 единицы спецтехники.
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