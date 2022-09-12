В Староуткинске лесовоз задавил 8-летнего ребенка
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Староуткинске лесовоз задавил 8-летнего ребенка, сообщает 4 канал.
На место ЧП выехали сотрудники ГИБДД.
Информация уточняется.
На место ЧП выехали сотрудники ГИБДД.
Информация уточняется.
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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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