Ночью в Тавде в частном доме случился пожар
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Этой ночью в Тавде на улице Фрунзе в частном жилом доме произошло возгорание. Огонь охватил 145 квадратных метров строения, сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области.
В результате пожара сгорела кровля и были повреждены чердачное покрытие, домашнее имущество и надворные постройки.
Пожар потушили быстро. В 04.22 сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера, а уже в 04.39 огонь был полностью ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 20 человек личного состава.
Напомним, что вчера вечером, 10 сентября, в посёлке Садовый под Екатеринбургом произошёл большой пожар на площади 420 квадратных метров.
В результате пожара сгорела кровля и были повреждены чердачное покрытие, домашнее имущество и надворные постройки.
Пожар потушили быстро. В 04.22 сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера, а уже в 04.39 огонь был полностью ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 20 человек личного состава.
Напомним, что вчера вечером, 10 сентября, в посёлке Садовый под Екатеринбургом произошёл большой пожар на площади 420 квадратных метров.
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