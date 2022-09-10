Большой пожар вспыхнул в посёлке Садовый под Екатеринбургом
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Вчера вечером, 10 сентября, в посёлке Садовый под Екатеринбургом загорелись хозяйственные постройки на улице Земской. Огонь раскинулся на площади 420 квадратных метров.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило на диспетчерский пульт в 19.57, локализировать пламя пожарным удалось только спустя два часа, в 22.03. Ещё почти через час, в 22.55, горение было полностью ликвидировано.
«В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 11 человек личного состава», – сообщили в ведомстве.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило на диспетчерский пульт в 19.57, локализировать пламя пожарным удалось только спустя два часа, в 22.03. Ещё почти через час, в 22.55, горение было полностью ликвидировано.
«В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 11 человек личного состава», – сообщили в ведомстве.
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