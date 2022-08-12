В Свердловской области пропал 18-летний парень

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Бобровский Сысертского городского округа пропал 18-летний Дмитрий Эдуардович Тяпугин. Его местонахождение неизвестно с 13 августа.Приметы пропавшего: рост 180 см, плотное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.На момент пропажи молодой человек был одет в черную футболку, черные шорты и черные кроссовки.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Дмитрия Тяпугина, просят сообщить информацию по телефону 101 или 112.