В Свердловской области пропал 18-летний парень
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В поселке Бобровский Сысертского городского округа пропал 18-летний Дмитрий Эдуардович Тяпугин. Его местонахождение неизвестно с 13 августа.
Приметы пропавшего: рост 180 см, плотное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.
На момент пропажи молодой человек был одет в черную футболку, черные шорты и черные кроссовки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Дмитрия Тяпугина, просят сообщить информацию по телефону 101 или 112.
Приметы пропавшего: рост 180 см, плотное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.
На момент пропажи молодой человек был одет в черную футболку, черные шорты и черные кроссовки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Дмитрия Тяпугина, просят сообщить информацию по телефону 101 или 112.
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