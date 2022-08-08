В Нижнем Тагиле на детской площадке 5-летняя девочка напоролась на гвоздь

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле на детской площадке серьезно пострадала 5-летняя девочка. Скатившись на деревянной горке, малышка напоролась на железный гвоздь и распорола ягодицу. Об этом сообщила паблику «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» женщина, ставшая очевидцем произошедшего.Инцидент произошёл 7 августа в Дзержинском районе во дворе дома № 26 по улице Окунева.«Мы не сразу поняли, насколько серьезную травму получила малышка. Только когда она встала, полностью скатившись с этой злосчастной горки, и повернулась к нам, мы обратили внимание на то, что у неё сильно разодрана лосина. Осмотрев её внимательно, мы увидели то, что повергло нас в состояние шока – пол ягодицы у ребенка было разрезано», – рассказала местная жительница.Девочку на скорой доставили в больницу, где в тот же день провели операцию. Она прошла успешно. На данный момент ребёнок выписан и продолжает лечение дома.По словам женщины, на следующей день после происшествия гвоздь из горки был вырван.Родители девочки уже написали заявление в прокуратуру на управляющую компанию и теперь намерены обращаться в суд, чтобы привлечь к ответственности, виновного в травме ребёнка.