В Первоуральске сильный пожар уничтожил частный дом
Происшествия
Фото: ВК-группа «Инцидент. Первоуральск» / vk.com/inc196
Сегодня, 12-го августа, в микрорайоне Шайтанка города Первоуральска сгорел частный дом. После сильного пожара от него остались одни лишь стены.
Пожар случился в первой половине дня в районе. Дым и пламя от него были видны из других районов Первоуральска — так сильно полыхала крыша строения. По словам очевидцев, пожарные в переулок Суворова, где стоит строение, подъехали, когда все внутренности дома уже прогорели. Но огонь при этом не стихал и пожарным почти 2 часа понадобилось, чтобы окончательно побороть разгулявшуюся стихию и разобрать сгоревшие конструкции. Всего в тушении пожара участвовали 10 пожарных и 4 единицы спецтехники, — как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Пострадавших в пожаре на Шайтанке, к счастью, нет, но ущерб владельцам дома нанесён ощутимый. Здание только строилось и в него ещё даже не подведено электричество, но, как минимум, перекрытия и крышу придётся переделывать заново. А, возможно, владельцу захочется перестраивать и стены — оставшиеся после пожара частично деформированы огнём и сильно запачканы копотью.
Пожар случился в первой половине дня в районе. Дым и пламя от него были видны из других районов Первоуральска — так сильно полыхала крыша строения. По словам очевидцев, пожарные в переулок Суворова, где стоит строение, подъехали, когда все внутренности дома уже прогорели. Но огонь при этом не стихал и пожарным почти 2 часа понадобилось, чтобы окончательно побороть разгулявшуюся стихию и разобрать сгоревшие конструкции. Всего в тушении пожара участвовали 10 пожарных и 4 единицы спецтехники, — как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Пострадавших в пожаре на Шайтанке, к счастью, нет, но ущерб владельцам дома нанесён ощутимый. Здание только строилось и в него ещё даже не подведено электричество, но, как минимум, перекрытия и крышу придётся переделывать заново. А, возможно, владельцу захочется перестраивать и стены — оставшиеся после пожара частично деформированы огнём и сильно запачканы копотью.
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