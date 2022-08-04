В Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле зафиксированы ДТП с участием детей
Происшествия
Фото пресс-службы УМВД по городу Екатеринбургу
В городах Свердловской области продолжается череда аварий, в которых страдают дети и подростки. Сегодня, 4-го августа, отмечено сразу несколько таких происшествий.
В Каменске-Уральском на проспекте Победы автомобиль «Шеврале Орландо» сбил 10-летнюю девочку. ДТП произошло примерно в половине 12-го. Ребёнка пришлось госпитализировать с различными травмами. Удар детского тела о машину был такой сильный, что на транспортном средстве остались вмятины. Но в данном случае к пожилому водителю никаких претензий со стороны правоохранительных органов нет — всё случилось по вине девочки. Она попыталась перебежать проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не дав возможности участникам движения вовремя среагировать на её появление на дороге.
Совсем иное дело — сегодняшнее ДТП в Нижнем Тагиле, в котором пострадали девочки-подростки 15 и 16 лет. Их сбила на «Форде Фокусе» женщина, ехавшая по улице Дружинина. Девочки тоже пересекали проезжую часть по нерегулируемой «пешеходке», но не бежали, не выскакивали на дорогу внезапно, и водительница должна была остановиться, чтобы пропустить, согласно правилам дорожного движения. Почему она этого не сделала — разбираются сотрудники ГИБДД.
Напомню, что сегодня и в Екатеринбурге случилось два ДТП, в которых пострадали дети. Один случай на улице Первомайской похож на ДТП в Каменске-Уралськом (только девочка постарше), а во втором сразу 4 ребёнка разного возраста пострадали из-за того, что в автобус, в котором они ехали, врезалась иномарка.
В Каменске-Уральском на проспекте Победы автомобиль «Шеврале Орландо» сбил 10-летнюю девочку. ДТП произошло примерно в половине 12-го. Ребёнка пришлось госпитализировать с различными травмами. Удар детского тела о машину был такой сильный, что на транспортном средстве остались вмятины. Но в данном случае к пожилому водителю никаких претензий со стороны правоохранительных органов нет — всё случилось по вине девочки. Она попыталась перебежать проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не дав возможности участникам движения вовремя среагировать на её появление на дороге.
Совсем иное дело — сегодняшнее ДТП в Нижнем Тагиле, в котором пострадали девочки-подростки 15 и 16 лет. Их сбила на «Форде Фокусе» женщина, ехавшая по улице Дружинина. Девочки тоже пересекали проезжую часть по нерегулируемой «пешеходке», но не бежали, не выскакивали на дорогу внезапно, и водительница должна была остановиться, чтобы пропустить, согласно правилам дорожного движения. Почему она этого не сделала — разбираются сотрудники ГИБДД.
Напомню, что сегодня и в Екатеринбурге случилось два ДТП, в которых пострадали дети. Один случай на улице Первомайской похож на ДТП в Каменске-Уралськом (только девочка постарше), а во втором сразу 4 ребёнка разного возраста пострадали из-за того, что в автобус, в котором они ехали, врезалась иномарка.
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