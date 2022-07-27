В ДТП с автобусом в Екатеринбурге пострадали четыре ребенка
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня в Екатеринбурге столкнулись автомобиль Toyota Avensis и рейсовый автобус №139. В результате ДТП пострадали четыре ребенка – пассажиры автобуса.
Авария произошла около 11.55 на улице Щербакова около дома №37. По предварительным данным, водитель Toyota Avensis при перестроении не уступил дорогу рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту №139 «Седельниково-Екатеринбург».
В результате столкновения пострадали четыре ребенка в возрасте от 11 до 12 лет. Их доставили в больницу с ушибами конечностей и мягких тканей лица.
Всего в момент ДТП в автобусе помимо водителя находились 29 пассажиров, в том числе шесть детей.
По факту аварии проводится доследственная проверка. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга взяла на контроль проведение проверки.
Авария произошла около 11.55 на улице Щербакова около дома №37. По предварительным данным, водитель Toyota Avensis при перестроении не уступил дорогу рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту №139 «Седельниково-Екатеринбург».
В результате столкновения пострадали четыре ребенка в возрасте от 11 до 12 лет. Их доставили в больницу с ушибами конечностей и мягких тканей лица.
Всего в момент ДТП в автобусе помимо водителя находились 29 пассажиров, в том числе шесть детей.
По факту аварии проводится доследственная проверка. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга взяла на контроль проведение проверки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Автомобиль сбил в Екатеринбурге 14-летнего велосипедиста
01 августа 2022
01 августа 2022