В ДТП с автобусом в Екатеринбурге пострадали четыре ребенка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге столкнулись автомобиль Toyota Avensis и рейсовый автобус №139. В результате ДТП пострадали четыре ребенка – пассажиры автобуса.Авария произошла около 11.55 на улице Щербакова около дома №37. По предварительным данным, водитель Toyota Avensis при перестроении не уступил дорогу рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту №139 «Седельниково-Екатеринбург».В результате столкновения пострадали четыре ребенка в возрасте от 11 до 12 лет. Их доставили в больницу с ушибами конечностей и мягких тканей лица.Всего в момент ДТП в автобусе помимо водителя находились 29 пассажиров, в том числе шесть детей.По факту аварии проводится доследственная проверка. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга взяла на контроль проведение проверки.