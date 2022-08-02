Девочка перебегала дорогу в Екатеринбурге и попала под колеса автомобиля

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Первомайской автомобиль Mitsubishi Outlander сбил 15-летнюю девочку. ДТП произошло вчера около 18.00.По предварительной информации, женщина-водитель Mitsubishi Outlander ехала по улице Студенческий со стороны Курьинского переулка в сторону Первомайской и сбила 15-летнюю девочку. Она перебегала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.В результате аварии пострадавшую девочку доставили в ДГКБ №9 с различными травмами.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем иномарки находилась женщина 1981 года рождения со стажем вождения 17 лет. Она пояснила, что при проезде перекрестка на зеленый свет на дорогу неожиданно выбежала девочка. Женщина применила экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.