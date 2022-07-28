Очередная волна «лжеминирования» накрыла Екатеринбург
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сегодня началась очередная волна сообщений о минировании зданий. Эвакуируют сотрудников и посетителей ведомственных зданий и бизнес-центров, сообщают СМИ.
Утром поступило сообщение о минировании БЦ «Арена» на 8 Марта, 29 и здания на Малышева, 101, где находятся Общественная палата, министерство спорта, Госстройнадзор, редакция «Областной газеты» и другие организации.
Также людей эвакуируют из БЦ «Саммит» на 8 Марта и здания на Красноармейской, 92а, в котором располагается филиал Кадастровой палаты.
Ранее мы писали, что из-за сообщения о минировании утром эвакуировали людей из здания Невьянского городского суда.
Утром поступило сообщение о минировании БЦ «Арена» на 8 Марта, 29 и здания на Малышева, 101, где находятся Общественная палата, министерство спорта, Госстройнадзор, редакция «Областной газеты» и другие организации.
Также людей эвакуируют из БЦ «Саммит» на 8 Марта и здания на Красноармейской, 92а, в котором располагается филиал Кадастровой палаты.
Ранее мы писали, что из-за сообщения о минировании утром эвакуировали людей из здания Невьянского городского суда.
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