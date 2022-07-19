Суд в Невьянске эвакуировали из-за сообщения о минировании

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Невьянском городском суде сегодня эвакуировали несколько десятков человек. Об этом сообщает МК-Урал.Утром 28 июля в суд поступило сообщение о минировании, людей вывели на улицу. На месте работают экстренные службы.Ожидается приезд саперной группы, которая должна проверить здание суда на наличие взрывоопасных предметов.