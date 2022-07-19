Суд в Невьянске эвакуировали из-за сообщения о минировании
Происшествия
Фото: Владимир Кусков / МК-Урал
В Невьянском городском суде сегодня эвакуировали несколько десятков человек. Об этом сообщает МК-Урал.
Утром 28 июля в суд поступило сообщение о минировании, людей вывели на улицу. На месте работают экстренные службы.
Ожидается приезд саперной группы, которая должна проверить здание суда на наличие взрывоопасных предметов.
Утром 28 июля в суд поступило сообщение о минировании, людей вывели на улицу. На месте работают экстренные службы.
Ожидается приезд саперной группы, которая должна проверить здание суда на наличие взрывоопасных предметов.
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