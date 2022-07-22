За три дня в ДТП в Свердловской области погибли 10 человек

16.52 Понедельник, 25 июля 2022
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Свердловской области за три дня – с 22 по 24 июля – произошло более 30 ДТП, в результате которых 10 человек погибли, еще 43 – получили травмы. Среди пострадавших – 11 детей.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, смертельные ДТП произошли в Екатеринбурге (две аварии), Пышме, Краснотурьинске, Серове, Камышлове (два ДТП) и Тугулыме. Все аварии произошли на региональных и федеральных дорогах.

Причинами серьезных аварий стали выезды на встречную полосу, несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда и нарушение правил расположения на проезжей части.

Напомним, что одно из смертельных ДТП произошло в воскресенье в Екатеринбурге рядом с хранилищем радиоактивных веществ: водитель за рулем ИЖ 2717 врезался в дерево и погиб. Другая авария произошла на трассе Серов – Североуральск – Ивдель. Пьяный водитель Toyota Camry допустил столкновение с грузовиком Iveco Trakker. В результате погиб пассажир легковушки.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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