В Екатеринбурге рядом с хранилищем радиоактивных веществ 48-летний водитель врезался в дерево и погиб

04.18 Понедельник, 25 июля 2022
Происшествия
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Вечером 24 июля на юго-восточной окраине Екатеринбурга произошло смертельное ДТП – водитель за рулём ИЖ 2717 врезался в дерево. ДТП случилось в 18.40 на автодороге, идущей от Арамильского тракта к предприятию «Изотоп» (Арамильский тракт, 2 километр, 1). В результате столкновения машина было сильно искорёжена, а водитель получил серьёзные травмы.

— Водителя с тупой травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в городскую больницу № 36. От полученных травм мужчина скончался в медучреждении, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.


Автомобиль восстановлению не подлежит. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу


Автоинспекторы установили, что у погибшего был двадцатилетний стаж управления, за который он всего четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По предварительной информации, он не справился с управлением.

Производственная база предприятия «Изотоп», по дороге к которой двигался ИЖ 2717, занимает площадь 5,7 га и предназначена для временного хранения радиоактивных веществ. Ехал ли ИЖ на эту базу, либо проезжал по этой дороге по другим целям, не сообщается. Как не сообщается и то, находилось ли что-либо в его кузове (данный автомобиль имеет форму кузова «пикап»).


Данная дорога ведёт к предприятию «Изотоп». Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу


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Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости
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15:33 В Екатеринбурге на Сулимова в яму опрокинулся автомобиль
14:21 В Екатеринбурге ищут 55-летнего мужчину, пропавшего 18 июля
13:06 Жители Красноуфимска попросили Куйвашева остановить «экологический геноцид»
12:51 Каждый четвёртый екатеринбуржец предпочитает проводить выходные на природе
12:05 Жители Берёзовского пожаловались на шумную пивную лавку
10:49 Учреждения ФСИН заработали 3,5 миллиона на выставке-ярмарке в Екатеринбурге
09:39 В Екатеринбурге на Сибирском тракте произошла авария с двумя погибшими
21:27 Футбольный клуб «Урал» разгромно проиграл в уральском дерби
18:23 В Нижнем Тагиле осудили за грабеж двух молодых людей
18:02 Группу туристов, у которых сломался вездеход, спасли на севере Свердловской области
17:06 В посёлке Красный местные жители обнаружили выброшенный артиллерийский снаряд
16:10 В Каменском городском округе ищут 89-летнего пенсионера
15:39 Екатеринбурженка чуть не погибла из-за столкновения с электросамокатом
14:36 Из-за сапропеля в Свердловской области пересыхает озеро Щелкун
13:34 В Свердловской области спрос на продавцов вырос в 14 раз
12:32 Между Екатеринбургом и Хургадой возобновили авиасообщение
11:39 Екатеринбургская полиция обнаружила 24 точки несанкционированной торговли
10:12 В Первоуральске ищут 42-летнюю женщину, пропавшую 21 июля
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21:21 Уральский гусар дал небольшой урок истории «Белым в городе»
20:54 В Екатеринбурге полицейские сорвали концерт опальной группы
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