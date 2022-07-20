В Екатеринбурге рядом с хранилищем радиоактивных веществ 48-летний водитель врезался в дерево и погиб

Автомобиль восстановлению не подлежит. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Данная дорога ведёт к предприятию «Изотоп». Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

Вечером 24 июля на юго-восточной окраине Екатеринбурга произошло смертельное ДТП – водитель за рулём ИЖ 2717 врезался в дерево. ДТП случилось в 18.40 на автодороге, идущей от Арамильского тракта к предприятию «Изотоп» (Арамильский тракт, 2 километр, 1). В результате столкновения машина было сильно искорёжена, а водитель получил серьёзные травмы.— сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Автоинспекторы установили, что у погибшего был двадцатилетний стаж управления, за который он всего четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По предварительной информации, он не справился с управлением.Производственная база предприятия «Изотоп», по дороге к которой двигался ИЖ 2717, занимает площадь 5,7 га и предназначена для временного хранения радиоактивных веществ. Ехал ли ИЖ на эту базу, либо проезжал по этой дороге по другим целям, не сообщается. Как не сообщается и то, находилось ли что-либо в его кузове (данный автомобиль имеет форму кузова «пикап»).