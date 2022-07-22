Пьяный водитель Toyota Camry устроил на свердловской трассе смертельное ДТП



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Серов – Североуральск – Ивдель автомобиль Toyota Camry столкнулся с грузовиком Iveco Trakker. В результате ДТП погиб человек. Авария произошла на 15-м километре автодороги сегодня в 10:50.По предварительной информации, водитель Toyota Camry ехал в сторону Серова, при развороте не уступил дорогу грузовику, двигавшемуся во встречном направлении, и допустил с ним столкновение.В результате аварии погиб пассажир Toyota – мужчина 1974 года рождения. Водителя легковушки 1974 года рождения доставили в Краснотурьинскую городскую больницу с травмой руки. Водитель грузовика не пострадал.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, водитель Toyota – житель Серова. Ранее он привлекался к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения водительских прав. Также результаты освидетельствования показали, что водитель был пьян.Водитель грузовика пояснил, что во время движения увидел с левой стороны на обочине легковой автомобиль. Неожиданно машина стала разворачиваться и остановилась поперек проезжей части, перекрыв путь на его полосе движения. Водитель грузовика попытался уйти влево, но столкновения избежать не удалось.