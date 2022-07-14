За рулем автомобиля в Екатеринбурге задержали подростка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге 15-летнего парня за рулем автомобиля «Лада Гранта». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Вечером 20 июля сотрудники ГИБДД остановили на улице Пархоменко автомобиль «Лада Гранта» для проверки документов. За рулем машины оказался 15-летний парень, не имеющий водительских прав.На место вызвали мать несовершеннолетнего. Она рассказала, что сын без разрешения взял ключи от автомобиля и уехал кататься. Подростка отстранили от управления «Ладой», а машину передали владелице.Мать вместе с сыном также доставили в дежурную часть территориального отдела полиции для выяснения всех обстоятельств. Информацию об инциденте планируют направить в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних Чкаловского района Екатеринбург.Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.