При столкновении поездов в Асбесте погиб машинист

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Асбесте на внутренних железнодорожных путях местного предприятия столкнулись поезда, в результате чего погиб машинист.По предварительной информации, вчера около 23:00 на внутренних железнодорожных путях публичного акционерного общества «Ураласбест» на станции «Фабрика 6» произошло столкновение поездов. В результате инцидента погиб машинист тягового агрегата.Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.