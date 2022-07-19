При столкновении поездов в Асбесте погиб машинист
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Асбесте на внутренних железнодорожных путях местного предприятия столкнулись поезда, в результате чего погиб машинист.
По предварительной информации, вчера около 23:00 на внутренних железнодорожных путях публичного акционерного общества «Ураласбест» на станции «Фабрика 6» произошло столкновение поездов. В результате инцидента погиб машинист тягового агрегата.
Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.
По предварительной информации, вчера около 23:00 на внутренних железнодорожных путях публичного акционерного общества «Ураласбест» на станции «Фабрика 6» произошло столкновение поездов. В результате инцидента погиб машинист тягового агрегата.
Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.
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