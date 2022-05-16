Водитель сгорел в машине после ДТП с грузовиками на трассе Екатеринбург – Тюмень



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 262-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень вечером 22 мая столкнулись три «Газели». В результате ДТП один человек погиб.По предварительной информации, две «Газели», принадлежащие одной организации, ехали в сторону Екатеринбурга друг за другом. Водитель второй машины не выдержал дистанцию и врезался в первую «Газель», а затем выехал на встречную полосу, где столкнулся с еще одной машиной.Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, после столкновения произошло возгорание одной «Газели», водитель которой сгорел в машине. Водитель другого автомобиля получил травмы.